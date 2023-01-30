المغرب.. "الوطني للأحرار" يرفض الإساءة لـ"أيقونة الفن الأمازيغي"

أعلن حزب "التجمع الوطني للأحرار" المغربي رفضه للاتهامات والإساءات بحق البرلمانية السابقة فاطمة شاهو، المعروفة فنيا بـ"فاطمة تبعمرانت"، إحدى أيقونات الفن الأمازيغي.

وأعرب بيان صادر عن مكتب الحزب في سوس ماسة عن "اعتزازه بالمسار الفني لأيقونة الفن الأمازيغي فاطمة شاهو "تبعمرانت"، ونوّه "بإسهاماتها الفنية والإبداعية خدمة للثقافة الأمازيغية عموما".

إقرأ المزيد

وقال المكتب الجهوي للحزب إنه يعلن رفضه "كل الاتهامات والإساءات العميقة التي كالها أحد الأشخاص ممن يدعون تقديم دروس الوعظ والإرشاد على منصات التواصل الاجتماعي" للبرلمانية السابقة عن حزب "الحمامة".

واستغرب البيان ما وصفه بـ "استمرار انتحال بعض الغرباء لصفة الواعظ الديني، وتحويلها بشكل فج إلى فضاء ومنبر للسب والشتم، بدل نشر قيم الإسلام المعتدل وما يحمله من محبة وسلام وتدبير حضاري للاختلاف".

كما عبر البيان عن رفضه المطلق للعنف الرمزي "الذي يطال النساء عموما، والمبدعات منهن على وجه الخصوص"، داعيا إلى "مواجهة مثل هذه التجاوزات، التي لا يمكن القفز عليها أو استصغارها".

المصدر: "هسبريس"