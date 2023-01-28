هرب خوفا من الختان.. أم تلتقي بابنها بعد 25 عاما من الغياب بفضل قناة على "يوتيوب"

هرب الإندونيسي أغوس أحمدي من منزل والديه قبل خمسة وعشرين عاما خوفا من الختان، وكان عمره 12 عاما.

وفي 25 يناير 2023، تم لم شمل أغوس البالغ من العمر الآن 38 عاما، مع والدته أميني البالغة من العمر 67 عاما، والتي قالت إنه لم يمر يوم ولم تتساءل أين ابنها.

وتم ترتيب وتوثيق لم الشمل من قبل مستخدم YouTube يُدعى Sinyo والذي ينشر بانتظام محتوى حول مساعدة المشردين والمتخلفين عقليا.

ونشرت Sinyo مؤخرا مقطع فيديو عن أغوس الذي التقت به في سوق تقليدي يسمى Kepek في يوجياكارتا.

وذكرت بالتفصيل أن أغوس وصل بمفرده عندما كان صبيا منذ حوالي 25 عاما، وقد نشأ عمليا من قبل الباعة في السوق الذين قدموا له الطعام وقاموا برعايته عندما مرض.

ولفت الفيديو انتباه عائلة أغوس البيولوجية في مدينة كلاتن المجاورة.

وكان لم شمل أغوس مع أميني الذي كان يبكي وأغمي عليه في حالة عدم تصديق، لحظة فارقة في حياته لن ينساها إلى الأبد.

وتقول القصة إنه كان خائفا من الختان، حيث استذكرت والدت أميني في مقابلة اليوم الذي اختفى فيه أغوس عام 1998.

وأضافت أميني أن الأسرة ضحت بالكثير من الوقت والمال للبحث عن أغوس، وأن أخته الكبرى تركت المدرسة من أجل تمويل عملية البحث.

المصدر: وسائل إعلام إندونيسية