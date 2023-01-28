السجن 8 سنوات لأردني طعن زميله بسبب "علبة تبغ"

أيدت محكمة التمييز الأردنية حكما بحبس رجل 8 سنوات بعد إدانته بمحاولة قتل زميله في العمل بمحافظة البلقاء، بسبب خلاف على سعر "علبة تبغ".

وكانت محكمة الجنايات الكبرى أدانت المتهم بمحاولة قتل وقعت في 23 يوليو2020، وحكمت عليه بالسجن 12 عاما، ثم قررت خفض العقوبة إلى 8 سنوات لأن الضحية أسقط التهم الموجهة ضد المدعى عليه.

وحسب التفاصيل التي نشرها موقع "خبرني" الأردني، فقد كان المتهم والضحية يعملان في مكب للنفايات في السلط، ودخل المتهم في جدال حاد مع صديق له حول سعر علبة تبغ اشتراها له، عندها حاول الضحية التدخل لوقف المشادة بين الطرفين.

بعد ذلك، سحب المتهم أداة حادة (سكينا) وطعن الضحية مرة واحدة في صدره، وتم نقل المصاب إلى مستشفى قريب حيث خضع لعدة عمليات جراحية ونجا من الحادث.

وفيما لم يطعن المتهم في الحكم، طلب مدعي عام محكمة الجنايات من محكمة التمييز، تأييد الحكم بالسجن ثماني سنوات.

وقضت محكمة التمييز بأن إجراءات محكمة الجنايات كانت دقيقة وأن المتهم حُكم عليه بالعقوبة المناسبة.

المصدر: "خبرني"