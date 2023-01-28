الشرطة الأمريكية تبحث عن سعودي مختف بأوهايو (صورة)

تحقق شرطة مدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية في اختفاء رجل سعودي (30 عاما)، فجر أمس الجمعة، في أحد الشوارع الشهيرة وسط المدينة.

ووفقا لشرطة كليفلاند فقد تلقت بلاغا عند الساعة العاشرة صباح يوم الجمعة من أصدقاء المفقود، مشيرين إلى أن صديقهم اختفى عند الساعة 2:30 فجرا، وباءت كل محاولاتهم للبحث عنه بالفشل.

وقال تقرير الشرطة إن الشخص المفقود كان بصحبة أصدقائه قبل دقائق من اختفائه، حيث كانوا يسيرون سويا في أحد الشوارع بوسط المدينة، لكنه ابتعد عنهم قليلا، ولم يروه منذ تلك اللحظة رغم محاولاتهم البحث عنه.

وبحسب الشرطة، فإن المفقود قَدم من السعودية في زيارة لبعض أصدقائه ولا يتحدث اللغة الإنجليزية.

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المصدر: سبق، cleveland19.com