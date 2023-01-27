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" الكلمة بتخض".. فنان مصري مشهور يرد على سؤال حول سفره لـ"إسرائيل"

مجتمع

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كشف الفنان المصري الكبير مدحت صالح، عن سفره وغنائه في إسرائيل مرتين، قائلا: "سافرت لإسرائيل لإحياء حفلات مرتين ودي حقيقة ولكن الكلمة بتخض".

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وأكد مدحت صالح، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة "القاهرة والناس"، أنه سافر في هذه الحفلات ورافقه فنانون كثيرون من أجل الغناء للفلسطينيين، مضيفا: "رحت للفلسطينيين وكنا مطربين كتير وكان معايا سمير سعيد ومطربين كتير".

وتابع: "الناس اللي دمهم خفيف هم اللي بيقولوا كده أني سافرت اسرائيل ومش ممكن تروحي تغني لإسرائيل في مناسبة زي دي، وأنا غنيت في حفل افتتاح اول فضائية فلسطينية في وجود سها عرفات وفطرت في هذا اليوم مع أبوعمار، ودي حاجات موجودة ترد على ما يقال".

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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