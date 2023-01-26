سوداني يضحي بذراعه لإنقاذ سيدة مصرية وابنتها من الموت بطريقة بطولية (فيديو)

تناولت وسائل الإعلام المصرية تفاصيل قيام شاب سوداني يدعى أحمد المدثر، بإنقاذ سيدة من أمام قطار أسيوط، وفقدان ذراعه.

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وقال أحمد المدثر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس: "كنت مسافر من القاهرة لأسوان لأزور أخي، ونزلت في محطة أسيوط من القطار وشفت السيدة وابنتها كانوا هيقعوا تحت القطار وهو يتحرك وقدرت أسحب البنت للقطار ووالدتها من السقوط على القضبان".

وأضاف أحمد المدثر: "السيدة وقعت على ظهرها وأنا سحبت رأسها من عند القطار ويدي اليمين ويدها اليسار راحت، ورجلها أصيب بس مفيهاش مشكلة كبيرة، وأيدي انقطعت من عند الكتف ولست ندمان ومبسوط على موقفي".

وتابع: "أنا مهندس ميكانيكي أعمل في السعودية، وكنت أزور أهلي وأخواتي وأمي ونازل إجازة من شغلي في السعودية، وكنت متجه لأسوان أزور أخويا والإصابة هتأثر على شغلي، وكل المسؤولين زاروني وأحزاب وجرائد وكل من عرف بالخبر جاءني، وجميع وسائل الإعلام المصرية، وأنا راضي ومليش طلبات ولا ينقصني شيء".

وأظهرت التقارير الطبية بتعرض السيدة زمزم لبتر في قدميها، وأحمد المدثر ببتر في يده بعدما مرت عليها عجلات القطار، وكسر في العمود الفقري ويخضعان للعلاج

المصدر: وسائل إعلام مصرية