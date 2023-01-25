شركات سويدية في مصر طلب الأزهر مقاطعتها فورا

طالب الأزهر الشريف من الشعوب العربية والإسلامية بمقاطعة جميع المنتجات الهولندية والمنتجات السويدية بكافة أنواعها، بعد حرق المصحف الشريف.

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ويتواجد في مصر عدد من الشركات السويدية التي تعد أبرزها شركة إتش آند أم وهي شركة متخصصة في الملابس والأزياء ولها فروع عديدة حول العالم ومنها مصر، وشركة إريكسون هي واحدة من الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأجهزة الهاتف المحمول ويتواجد عدد كبير من منتجاتها داخل مصر.

وكذلك شركة أسترازينيكا وهي شركة أدوية بيولوجية تعمل في مجال الأدوية والعقاقير الطبية واللقاحات، وتمتلك لقاح أسترازينيكا الخاص بفيروس كورونا، وشركة أوريفليم وهي من الشركات العاملة في منتجات التجميل، ويتم تداول منتجاتها بشكل كبير في مصر.

كما تعد شركة إيكيا للأثاث من أشهر الشركات داخل مصر، وهي شركة متخصصة في الأثاث المنزلي والمكتبي، وشركة سبوتيفاي وهى شركة متخصصة في الموسيقى وتقدم سبوتيفاي خدمة موسيقية لأكثر من 356 مليون مستخدم، بما في ذلك 158 مليون مشترك في 178 دولة.

وشركة ستوريتيل وهي دار نشر سويدية، وواحدة من مقدمي خدمات الاشتراك في العالم لبث الكتب الصوتية والإلكترونية وتقدم ستوريتيل أكثر من 500000 عنوان على مستوى العالم، بـ31 لغة مختلفة، بما فيها اللغة العربية، في 21 سوقٍ حول العالم.

وشركة فولفو هي إحدى الشركات العاملة في مجال النقل والسيارات، حيث تقوم بتصنيع الشاحنات والحافلات وآلات البناء وأنظمة القيادة للاستخدام البحري والصناعي وأحزمة الأمان.

المصدر: القاهرة 24