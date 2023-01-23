"رسالة لئيمة" على قبر أحدهم تثير جدلا واسعا بمواقع التواصل (صورة)

انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي صورة "رسالة قاسية" على قبر متوف حيث كتب عليها أنه لم يقض دينه وأن مقرضه لم يسامحه أبدا، ما أثار جدلا.

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وتداول رواد مواقع التواصل الصورة حيث دافع البعض عن حق المقرض وبين من دعاه إلى المسامحة، في حين أنه لم يتم ذكر تفاصيل كافية عن الواقعة، وعن مكانها وتوقيتها.

وكتب صاحب الدين على الورقة: "ليا عندك وفي ذمتك 6 آلاف دولار، الله يجعلها حديد ونار على جسدك".

كما أرفق بالورقة صور إقرار تثبت أخذ المتوفى هذا المبلغ، كتب فيها: "أقر أنا.. أني أخذت مبلغ ستة آلاف دولار أمريكي، وهذا إقرار مني بذلك"، مع إمضاء المتوفى والشاهد.

وعلق أحدهم قائلا: "كان سامحه مات خلاص واكيد محتاج ووضعه المادي سيء والا كان سدد"، في حين قال آخر معلقا: "الدين هم وذل.. حقوق الناس خط أحمر..احذر أن تقترب منها.. يكفي في الدين أن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين".

كان سامحه مات خلاص واكيد محتاج ووضعه المادي سئ والا كان سدد — D.Alotaibi (@Alotaibi9D) January 23, 2023

الدين هم وذل..



حقوق الناس خط أحمر، احذر أن تقترب منها..



يكفي في الدين أن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين. — علي بطيح العُمري (@alomary2008) January 23, 2023

المصدر: RT + "صدى البلد"