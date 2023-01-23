رحالة إماراتي يوثق تعرضه لحادث في ثانية واحدة وهو في طريقه إلى الكويت (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرحالة الإماراتي الشهير محمد الحمادي، يوثق فيه لحظة تعرضه لحادث سير بمنفذ الخفجي وهو في طريقه إلى الكويت.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو الذي بثه الحمادي، حيث كان يتحدث عن رحلته باتجاه الكويت عبر منفذ الخفجي، قائلا إنه لا توجد حدود بين دول الخليج، في حين أنه اصطدم فجأة بشدة بسيارة أمامه وسقط أرضا.

وكتب على مقطع الفيديو قائلا: "هنا انتهت رحلتي"، إذ أبان المقطع معاناة الرحالة الحمادي الذي كان يوثق رحلته باستخدام كاميرا في خوذته، من آثار الارتطام بشدة بالسيارة، فيما تجمع حوله عدد من الأشخاص بعد سقوطه على الأرض، حيث كان يشكو من الألم.

ونقل الرحالة الإماراتي إلى المستشفى للحصول على الإسعافات، وهو بحالة صحية جيدة في الوقت الحالي.

حادث الرحال الإماراتي محمد الحمادي بـ منفذ الخفجي pic.twitter.com/2TzrvKFw7d — خبر عاجل الإخبارية🇰🇼 (@ALAKBArKWWT) January 22, 2023

المصدر: RT