مصرع شرطي جزائري وإصابة آخر بعد الاستجابة لنداء أب

توفي شرطي جزائري وأصيب آخر لدى محاولة تدخلهما لإنقاذ أب يقطن في ولاية تيزي وزو من براثن ابنه.

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ووفقا لصحيفة صحيفة "النهار" المحلية، أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة عزازقة بولاية تيزي وزو بفتح تحقيق بشأن "مقتل ضابط الشرطة وإصابة عنصر بجروح خلال أداء واجبهما ببلدية فريحة".

وأوضح بيان المحكمة أن الجاني، البالغ من العمر 35 عاما، قام بطعن الشرطيين بسلاح أبيض ليلة الأربعاء.

ولفت البيان إلى أن الحادثة وقعت عقب تلقي مركز شرطة فريحة اتصالا من أحد المواطنين يفيد بتعرضه مع أفراد عائلته لتهديدات من قبل ابنه.

وعلى الفور توجهت دورية إلى مكان سكن ذلك الرجل، ولكن بمجرد دخولهم إلى فناء المنزل باغتهم الابن بطعنات بواسطة سكين، أصابت مفتش الشرطة بجروح خطيرة أدت إلى وفاته قبل وصوله للمستشفى.

وجرى نقل عنصر الشرطة الآخر إلى المستشفى لتلقي العلاج، وعلى إثر ذلك تنقل وكيل الجمهورية إلى مسرح الجريمة في حينها وأمر بفتح تحقيق في القضية.

المصدر: النهار