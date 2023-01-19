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بالفيديو.. رجل يهدد بطعن متسوقين مطالبا بالحصول على 20 دولارا

مجتمع

بالفيديو.. رجل يهدد بطعن متسوقين مطالبا بالحصول على 20 دولارا
الصورة ملتقطة من الفيديو
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رصدت كاميرات المتسوقين في أحد المحال التجارية الأمريكية في ولاية ساوث كارولينا، رجلا يحمل سكينا ويهدد بطعنهم، فما كان من أحد الموجودين هناك إلا أن تدخل وضربه بعامود معدني على رأسه.

ويظهر مقطع فيديو رجلا يرتدي كنزة حمراء اللون، ويقوم بالصراخ وإطلاق الشتائم، مطالبا بأن يعطيه أحدهم 20 دولارا.

وشوهد الرجل يلوح بسكينه وهو يصرخ: "سأبدأ في تقطيعكم جميعا". وقد حاول أحد مديري المتجر تهدئة الرجل، لكن ذلك زاد من غضبه وحاول طعن المدير.

وبعد لحظات، يظهر رجل من خلفه ويقوم بضرب الرجل حامل السكين على رأسه بعمود معدني. وعندما سقط على الأرض، قام رجل آخر بأخذ السكين، وحضرت الشرطة وقامت بتكبيله.

المصدر: RT

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