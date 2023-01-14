أستاذ سويدي يصدّ طالبة تركية بدعوى تعطيل أنقرة انضمام بلاده للناتو (صورة)

نشرت وسائل إعلام تركية يوم السبت، مضمون بريد إلكتروني كشف رفض أستاذ جامعي في السويد طلب برنامج تدريب تقدمت به طالبة تركية بدعوى أن "أنقرة تعيق انضمام السويد إلى حلف الناتو".

وذكرت قناة "تي آر تي وورلد" التركية الناطقة بالإنجليزية، السبت، أن التركية فاطمة زهرة س. الطالبة في قسم علم النفس بجامعة ابن خلدون بإسطنبول بالسنة الثالثة، حصلت على منحة برنامج تدريب داخلي في إحدى الجامعات بأوروبا لصيف 2023، ضمن برنامج "إراسموس" (Erasmus) للاتحاد الأوروبي للتبادل التعليمي.

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وأضافت أن الطالبة التركية أرسلت في 23 نوفمبر 2022، بريدا إلكترونيا إلى الأستاذ بير كارلبرينغ، في جامعة ستوكهولم، معربة فيه عن رغبتها في المشاركة بالمشروع البحثي الذي يرأسه كارلبرينغ.

ولاقى طلب الطالبة التركية رفضا لدى الأستاذ السويدي، إلا أن صدمة الطالبة كانت أشد عندما علمت بأن سبب الرفض بحسب كارلبرينغ هو "إعاقة تركيا لانضمام السويد لحلف الناتو".

وفي رده قال كالبرينغ: "عزيزتي فاطمة، كنت أرغب باستضافتك، لكن يجب أن أرفض طلبك لأن تركيا تعيق انضمام السويد إلى الناتو، أنا آسف".

A Turkish psychology student who secured Erasmus+ funding had her application to Stockholm University rejected by a professor over Türkiye’s stance on Sweden’s NATO bid https://t.co/BLhgAQObqxpic.twitter.com/1ThCdGFriW — TRT World (@trtworld) January 14, 2023

وفي تصريحها لـ"تي آر تي وورلد"، أعربت فاطمة عن رفض انضمامها للبحث العلمي لدى الأستاذ السويدي قد يكون "غيض من فيض"، وأن هذا الأستاذ قد يكون أرسل ذات الرسائل البريدية لطلاب أتراك آخرين تقدموا بطلب التدرب تحت إشرافه.

وأضافت: "لقد صدمت بعدما تلقيت هذا الجواب، فقلد كنت أرغب بالانضمام لهذا البرنامج التدريبي الذي بذلت جهدا ووقتا كبيرين من أجله".

وأوضحت أنها لم تتلق بعد اعتذارا رسميا من كالبرينغ على تصرفه، قائلة: "آمل أن يرسل إلى باعتذار على فعله لكنه لم يقم بذلك بعد، ولقد أصبت بخيبة أمل كبيرة جراء ذلك، وأعتقد أن هذا التصرف طفولي وعنصري وغير لائق".

وأكدت فاطمة أنها لاقت قبولا للانضمام إلى برنامج تدريب في قسم النفس في ذات الجامعة ولكن عند أستاذ آخر.

وتقدمت فاطمة بشكوى رسمية لدى الجامعة ضد الأستاذ كالبرينغ على تصرفه العنصري، وذكرت في شكواها أن رد الأستاذ كان "قائما على اعتبارات سياسية، وأبدى موقفا تمييزيا يرقى إلى العنصرية بشكل صريح".

وبناء على الشكوى، أرسل رئيس قسم علم النفس في جامعة ستوكهولم، تورون ليندهولم أويمير، برقية اعتذار إلى الطالبة فاطمة.

وأقرّ أويمير في برقيته بأن سلوك كارلبرينغ كان غير لائق وخاطئ، وأنه "تم التخطيط لاتخاذ العديد من الإجراءات الفعالة في القسم، بما في ذلك المساواة في التعليم، وقانون التمييز السويدي".

المصدر: الأناضول