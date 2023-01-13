استعادة أردني اختطف في سوريا منذ أسبوعين

استعادت عمّان مواطنا أردنيا تعرض للخطف في سوريا في الـ30 من الشهر الماضي خلال زيارته إلى دمشق.

ونقل موقع "خبرني" عن يزن قطيش، نجل عبد الكريم قطيش (67 عاما)، الذي تعرض للاختطاف، أن الأسرة تلقت بلاغا باستعادته من قبل السفارة الأردنية في دمشق، ووزارة الخارجية الأردنية.

وتوقع يزن وصول والده إلى الأردن صبيحة اليوم السبت، وأشار إلى أن والده بخير، وفق تطمينات حصل عليها من السفارة.

وغادر قطيش وهو من سكان مدينة السلط الأردنية إلى سوريا في 26 من الشهر الماضي، وبعدها بأيام تواصل شخص مع العائلة من هاتفه ليخبرها باختطافه، قبل أن يطلب فدية 100 ألف دولار لقاء تحريره.

وأشار موقع "خبرني" إلى أن وزارة الخارجية الأردنية تابعت القضية منذ إبلاغها بها، قبل تأكيدها لعائلة المخطوف استعادته وأنه بصحة جيدة.

المصدر: "خبرني"