ممرض يعتدى جنسيا على 9 مريضات بعد تخديرهن في الولايات المتحدة

أفاد مسؤولون في الشرطة وأحد المستشفيات بأن الممرض الممارس الذي توفي بسبب جرعة مخدرات زائدة في مستشفى خاص بولاية أيوا الأمريكية، اعتدى جنسيا على ما لا يقل عن 9 مريضات بعد تخديرهن.

إقرأ المزيد

وأوضحت صحيفة "أوتوموا كوريير" أن الاعتداءات التي وقعت في مركز أوتوموا الصحي الإقليمي، تم اكتشافها خلال التحقيقات في وفاة ديفين مايكل كاراتشيو(27 عاما) من سنترفيل، والذي كان يعمل في المستشفى.

وأشارت الشرطة إلى أن تقرير الصفة التشريحية للجثة خلص إلى أن كاراتشيو توفي بسبب جرعة زائدة عرضية في المستشفى في الخامس عشر من أكتوبر 2022.

ووبحسب ما قالت شرطة أوتوموا وناطقة باسم المستشفى في بيان صدر أمس الثلاثاء، فقد عثرت الشرطة والمستشفى خلال تحقيقات منفصلة في وفاته، على تسجيلات مصورة وصور على هاتف كاراتشيو الخلوي الشخصي، أظهرت أنه كان يعتدي جنسيا على المرضى بين عامي 2021 و2022.

وذكر جيسون بيل، وهو ليفتنانت في شرطة أوتوموا، أنه تم التعرف على خمسة من الضحايا التسعة ويسعى المحققون للتعرف على هويات الأخريات، حيث وقعت الاعتداءات أثناء تخدير المرضى أو فقدانهم للوعي، والشرطة تعتقد أن كاراتشيو كان يتصرف بمفرده.

من جهتها، علقت مديرة الموارد البشرية في المستشفى كارا كلوز قائلة: "ليس من كلمات تصف مدى الصدمة والرعب اللذان نشعر بهما إزاء تصرفات السيد كاراتشو..قلوبنا مع كل من تأثروا بتلك الأفعال الشنيعة"، لافتة إلى أن المستشفى أجرى العديد من التغييرات على الضوابط الداخلية والإجراءات الأمنية، وسيعمل على ضمان بيئة آمنة للمرضى ومقدمي الخدمات والموظفين.

وأضافت: "تصرفات شخص واحد لا تعكس رعاية وتعاطف موظفينا، إننا ملتزمون بدعم وتطوير العمل الحاسم الذي يقومون به نيابة عن هذا المجتمع والمرضى كل يوم".

المصدر: "أ ب"