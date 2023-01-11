الاستعداد لإعدام سيدة وزوجها في مصر بسبب جريمة بشعة

قضت محكمة الجنايات في مصر بإحالة ربة منزل وزوجها إلى المفتي، لاتهامهما بقتل ميكانيكي كرداسة وبتر عضوه الذكري، وتحديد جلسة 15 فبراير للنطق بالحكم.

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في وقت سابق، قال المتهم في اعترافاته أمام جهات التحقيق، إنه يعمل كهربائيا، وتزوج المتهمة عرفيًا منذ فترة بسيطة، كما أنها في أحد الأيام أخبرته أن المجني عليه؛ هددها عدة مرات، وذلك لوجود علاقة بينهما، مما جعله يتوجه إلى منزل المجني عليه في الجيزة بصحبة نجلها ذي الثالثة عشر من عمره، وانتظره خارج المنزل حتى وصل.

وأضاف المتهم أثناء سماع أقواله، أنه عندما رأى المجني عليه - ميكانيكي كرداسة، تحدث معه قليلا، إلا أن مشادة كلامية وقعت بينهما، بسبب اتهام المجني عليه، زوجة المتهم بخيانته وأنها تأتي لمنزله لممارسة الجنس، موضحا أن حديثه أثار غضبه، وجعله يتشاجر معه، وسحبه إلى داخل منزله، والتعدي عليه بالضرب رفقة نجل المتهم.

وتابع: المتهمة حضرت إلى المكان، وقاما بضرب ميكانيكي كرداسة المجني عليه ضربا مبرحا، وانتقاما منه قطعا عضوه الذكري، ووضعاه في طيات ملابسه حتى تم القبض عليه.

المصدر: القاهرة 24