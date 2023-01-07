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فنان مصري مشهور يثير الجدل حول خيانته لزوجته (فيديو)

مجتمع

فنان مصري مشهور يثير الجدل حول خيانته لزوجته (فيديو)
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أثار الفنان المصري أحمد آدم الجدل، عن خيانته لزوجته، مؤكدا أنها ضبطته أكثر من 3 مرات.

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وقال في استضافته في برنامج "حبر سري" على قناة "القاهرة والناس" المصرية، إن زوجته سامحته بشرط التخلي عن علاقاته النسائية الأخرى.

وخلال الحلقة عرضت أسماء إبراهيم مقدمة البرنامج على أحمد آدم تصريحا له قال فيه "مراتي قفشتني وأنا بخونها مرتين تلاتة"، ليجيب "آدم" وهو يضحك قائلا: "قفشتني أكتر من كدة بكتير".

وقال أحمد آدم موضحا: "مراتي قفشتني أكتر من 3 مرات، وأنا بحبها بس دي حاجة ودي حاجة بتبقى حاجات للمرح، هي سامحتني كذا مرة، لكن دلوقتي رمت طوبتي لما عرفت إن مفيش فايدة، وهي مقفشتنيش أنا اللي كنت باقولها، لما بنتواجه مبعرفش أكدب وباقول أه هي مفيش زيها وأنا بحبها، وكانت بتقولي لما أقفشك تنهي العلاقة".

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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