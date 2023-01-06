بعد يومين من دفنها.. الإعلان عن وفاة صاحبة أول عملية جراحية من نوعها في مصر

كشف مصدر مطلع من داخل مستشفى عين شمس التخصصي في مصر، مفاجأة بشأن أول عملية زراعة رئة أجريت في الشرق الأوسط، حيث أعلن وفاة سحر أول مريضة تجري عملية زراعة الرئة.

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وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إن سحر صاحبة أول عملية زراعة رئة؛ توفيت منذ يومين بمستشفى عين شمس التخصصي، وتم دفنها.

كانت سحر قبل إجراء أول عملية زراعة رئة في الشرق الأوسط؛ تعاني لسنوات طويلة مع الفشل التنفسي الذي كاد يودي بحياتها، حيث قررت المريضة المتوفاة منذ يومين إجراء العملية الأولى من نوعها داخل مستشفى عين شمس التخصصي.

وقبل مستشفى عين شمس التخصصي، حالة سحر منذ ما يقرب 7 أشهر مضت، وبدأت بإجراء التجهيزات الخاصة بالعملية قبل إجرائها بـ40 يوما، وخلال تلك الفترة أجرت العديد من الفحوصات الطبية الخاصة بالمريضة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية