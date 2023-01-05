باحث في علم المصريات يتحدث عن أهم اكتشاف أثري بالعام 2022

تحدث الدكتور بسام الشماع، الباحث بعلم المصريات، عن أبرز الاكتشافات والأسرار التي تم التعرف عليها حول مصر القديمة خلال العام 2022.

اعتبر الدكتور الشماع أن العام 2022 كان مميزا بالكثير من الاكتشافات، حيث تم العثور على أعداد كبيرة من التوابيت والمومياوات، منها في منطقة أبو صير غرب الإسكندرية على ساحل البحر المتوسط، حيث اكتشف العلماء على ألسنة المومياوات المدفونة، رقائق من الذهب.

أضاف الشماع أن من أهم الاكتشافات التي حصلت العام الفائت، كانت لبقايا منزل في شبه جزيرة سيناء، عبارة عن طابقين، والمميز في هذا المنزل وجود غرفة تستخدم لصهر وإذابة النحاس، وبعد المعاينة تبين أن المنطقة المكتشف فيها هذا المنزل تحوي على أماكن استخراج النحاس من باطن الأرض. وأوضح الخبير المصري أن أهمية هذا الاكتشاف تأتي في بعده الإنساني الذي يبين طبيعة عمل المصريين العوام القدماء، وليس الملوك أو الموجودين في البلاط الملكي.

وسجل العام 2022 عددا من الاكتشافات المذهلة حول مصر القديمة، ولا تزال الأيام والسنوات المتلاحقة تضع الجديد في أيدي علماء الآثار كالمومياوات ذات الألسنة المطلية بالذهب، ومعبد مخصص للإله زيوس كاسيوس، وتخفي مصر القديمة العديد من الأسرار، بما في ذلك مقبرة ملكية لم تكن معروفة من قبل للملكة نيث، كما قام علماء الآثار بوضع فهم جديد حول التحنيط.

المصدر: RT