وصف بالعمل البطولي.. تفاصيل إنقاذ طفل جرفته السيول بالسعودية (فيديو)

روى عنصر في قوات الطوارئ التابعة لأمن الدولة السعودي، تفاصيل إنقاذه طفلا حاصرته السيول بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت في المدينة المنورة مؤخرا.

منقذ الطفل تحدث لقناة "الإخبارية" السعودية عن تفاصيل المقطع الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه وهو يخوض في المياه الجارفة في مجرى السيل، ليصل إلى الطفل الذي وقف في منطقة مرتفعة قليلا لم تصلها المياه، وسط السيل.

منقذ الطفل أشار إلى أن لديه خبرة بعد تدريبات خاصة حول عمليات الإنقاذ، وقال إنه تلقى خبرا عن الطفل العالق بمنطقة صخرية في السيل، فأتى مباشرة"، وأشار إلى أنه تمكن من إنقاذ الطفل خلال أقل من نصف ساعة.

وتعرض منقذ الطفل للإصابة أثناء محاولته إنقاذه، وأشار إلى أنه فور إخراجه لاحظ أن الطفل يشعر بالبرودة ويرتجف، وحاول تدفئته، لكن ملابسه كانت مبللة.

وتشهد المدينة المنورة وعدد من المناطق الأخرى، موجة أمطار غزيرة، وسط تحذيرات أطلقها الدفاع المدني، داعيا للابتعاد عن مناطق تجمع المياه، والسيول.

المصدر: صحيفة "تواصل" الإلكترونية