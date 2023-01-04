أربيل.. تحرك عاجل من السلطات بعد فيديو "الطفل والراقصة"!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو "الطفل والراقصة" في أحد نوادي أربيل الليلية، الأمر الذي دفع الجهات المختصة في إقليم كردستان العراق لإيقاف والد الطفل.

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كما أغلقت المديرية العامة لسياحة أربيل، اليوم الأربعاء، صالة "لو ميريديان" في فندق سيبان بمحافظة أربيل، نتيجة لشكوى في محكمة تحقيق أربيل، بعد تداول فيديو لطفل وهو ينثر النقود على راقصة، أثار غضبا شاسعا في البلاد.

وتعد الحادثة من الأفعال المنافية للأعراف والآداب العامة للمجتمع ومخالفة للقوانين المعمولة في إقليم كردستان، كما تعد انتهاكا لحقوق الأطفال.

شرطة #أربيل تغلق ناديًا ليليًا سمح بدخول طفل نثر الأموال على إحدى الراقصات وأثار ضجة اجتماعية#UTVIraq#UTV_عراقpic.twitter.com/E46HjN8wbc — Utv (@UtvIraq) January 3, 2023

#الشرطة تلاحق طفل بعد مشاهدة داخل احدى الملاهي الليلية بينما ستبقى النوادي الليلية بدون محاسبة او رقيب بسبب الدعم و الربح المادي تحاسب المتعاطي لكن تاجر #المخدرات حر #العراق#بغداد#اربيلpic.twitter.com/LIOWPDyw20 — Saddam Alobaidi (@Saddam_Alobaidi) January 3, 2023

المصدر: RT