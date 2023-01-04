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أربيل.. تحرك عاجل من السلطات بعد فيديو "الطفل والراقصة"!

مجتمع

أربيل.. تحرك عاجل من السلطات بعد فيديو
فيديو لطفل ينثر الأموال في ناد ليلي يثير جدلا واسعا
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو "الطفل والراقصة" في أحد نوادي أربيل الليلية، الأمر الذي دفع الجهات المختصة في إقليم كردستان العراق لإيقاف والد الطفل.

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العراق.. فيديو لطفل ينثر الأموال في ناد ليلي يثير جدلا واسعا
العراق.. فيديو لطفل ينثر الأموال في ناد ليلي يثير جدلا واسعا

كما أغلقت المديرية العامة لسياحة أربيل، اليوم الأربعاء، صالة "لو ميريديان" في فندق سيبان بمحافظة أربيل، نتيجة لشكوى في محكمة تحقيق أربيل، بعد تداول فيديو لطفل وهو ينثر النقود على راقصة، أثار غضبا شاسعا في البلاد.

وتعد الحادثة من الأفعال المنافية للأعراف والآداب العامة للمجتمع ومخالفة للقوانين المعمولة في إقليم كردستان، كما تعد انتهاكا لحقوق الأطفال.

المصدر: RT

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