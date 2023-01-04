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حقيقة صور شريكة رونالدو جورجينا رودريغيز في السعودية

مجتمع

حقيقة صور شريكة رونالدو جورجينا رودريغيز في السعودية
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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور يدعي ناشروها أنها للإسبانية جورجينا رودريغيز، شريكة كريستيانو رونالدو، لدى وصولها إلى السعودية، تبرز أجزاء من جسمها.

إلا أن الادعاء خطأ. فصورة جورجينا ملتقطة خلال احتفال توزيع جوائز غلوب سوكر في دبي عام 2020.  تبدو في الصورة جورجينا رودريغيس بفستان يبرز أجزاء من جسمها وقد وضعت فوقه سترة سوداء، كما وضعت كمامة على وجهها.

وكتب في التعليقات المرفقة "رونالدو يصل إلى الرياض برفقة صديقته جورجينا التي ارتدت العباءة والكمامة احتراما للعادات والتقاليد العربية".  وشاركت منشورات أخرى صورة لجورجينا بالفستان نفسه برفقة رونالدو ولكن من دون السترة.

وعلق ناشرو هذه المنشورات بالقول "كريستيانو رونالدو يصل إلى العاصمة السعودية الرياض برفقة جورجينا". 

  

حقيقة صور شريكة رونالدو جورجينا رودريغيز في السعودية

حقيقة صور شريكة رونالدو جورجينا رودريغيز في السعودية

وقد وزع نادي النصر السعودي صورا لوصول الشريكين إلى مطار الطيران الخاص في الرياض في 3 من يناير.

أما الصورتان المتداولتان، فقد أظهر التفتيش عنهما أنهما منشورتان في 27 يناير 2020، وهما من احتفال توزيع جوائز غلوب سوكر آنذاك. 

المصدر: خدمة تقصّي صحّة الأخبار باللغة العربيّة ( فرانس بريس)

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