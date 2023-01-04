حقيقة صور شريكة رونالدو جورجينا رودريغيز في السعودية

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور يدعي ناشروها أنها للإسبانية جورجينا رودريغيز، شريكة كريستيانو رونالدو، لدى وصولها إلى السعودية، تبرز أجزاء من جسمها.

إلا أن الادعاء خطأ. فصورة جورجينا ملتقطة خلال احتفال توزيع جوائز غلوب سوكر في دبي عام 2020. تبدو في الصورة جورجينا رودريغيس بفستان يبرز أجزاء من جسمها وقد وضعت فوقه سترة سوداء، كما وضعت كمامة على وجهها.

وكتب في التعليقات المرفقة "رونالدو يصل إلى الرياض برفقة صديقته جورجينا التي ارتدت العباءة والكمامة احتراما للعادات والتقاليد العربية". وشاركت منشورات أخرى صورة لجورجينا بالفستان نفسه برفقة رونالدو ولكن من دون السترة.

وعلق ناشرو هذه المنشورات بالقول "كريستيانو رونالدو يصل إلى العاصمة السعودية الرياض برفقة جورجينا".

وقد وزع نادي النصر السعودي صورا لوصول الشريكين إلى مطار الطيران الخاص في الرياض في 3 من يناير.

أما الصورتان المتداولتان، فقد أظهر التفتيش عنهما أنهما منشورتان في 27 يناير 2020، وهما من احتفال توزيع جوائز غلوب سوكر آنذاك.

نجـد العُظمـى 🇸🇦

تستقبل معشوق الجماهير حول العالم 🌏



لاعب نادي #النصر كريستيانو رونالدو 🤩

يصــل الرياض 💛#HalaRonaldo 💛 pic.twitter.com/V3rmp88IWW — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 2, 2023

جورجينا رودريغز من ملعب مرسول بارك في الرياض 🇸🇦 pic.twitter.com/tCwA73Af4G — Scope arabic | (@scopearabic) January 3, 2023

⭐️ وصول جورجينا رودريغيز لمرسول بارك برفقة عائلتها ، ومُناداة بعض الحضور لها " جرجينا " ياعزتيلك ياجورجينة 😊🤷🏼‍♀️ ⭐️ pic.twitter.com/wbZBZb0Xi2 — عطر القلم،الرياض ✍🏻🇸🇦🖋 (@coMQHLlMvWIa4wI) January 3, 2023

المصدر: خدمة تقصّي صحّة الأخبار باللغة العربيّة ( فرانس بريس)