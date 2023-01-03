أول 3 ضبوط لجمارك مطار القاهرة في العام الجديد: طلقات نارية وماريغوانا

حررت جمارك مطار القاهرة أول 3 محاضر في العام الجديد، تم في الأول ضبط راكب بحوزته كمية من الطلقات الحية، والثاني والثالث يتعلقان بتهريب مخدر الماريغوانا.

سلطات جمارك المطار حررت ضبطا بحق راكب أجنبي بحوزته كمية من الطلقات النارية الحية، كما حررت ضبطا ضد أجنبي من اصل مصري بحوزته نبات الماريغوانا المخدر، وشرائط لعقار مدرج بجداول المخدرات، وضبطا ثالثا ضد عربي بحوزته حلوى مخلوطة بمخدر الماريغوانا وأمبولات وسجائر تحوي زيت الماريغوانا.

وأوضحت سلطات الجمارك أنه في الحالة الأولى، وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط التركية القادمة من اسطنبول، تم ضبط أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبة تبين وجود أجسام معدنية صغيرة داخل الحقائب، وتم ضبط 25 طلقة نارية.

وفي الحالة الثانية، وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من لندن، تم ضبط أحد الركاب، في محاولة تهريب ماريغوانا، وبتفتيش حقائبة تم ضبط لفتين داخلهما نبات الماريغوانا المخدر بوزن 45 غراما، وستة شرائط لعقار بريغابالين 50 ملغ فيها 84 كبسولة، وأربعة أجزاء من شرائط لنفس العقار فيها 28 كبسولة.

أما الحالة الثالثة فكانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من نيويورك، وتم ضبط كيسين داخلهما حلوى مخلوطة بمخدر cbd بوزن 95 غراما، و5 أمبولات داخلها زيت الماريغوانا المخدر بوزن 50 غراما، و3 لفات من البلاستيك داخلها سجائر ملفوفة بنبات الماريغوانا المخدر، وسيجارة الكترونية تحوي زيت الماريغوانا.

المصدر RT