طالبت باستجواب المصور.. نيابة مصر تفرج عن شاب وفتاة ظهرا في "فيديو مخل" فوق جسر بالقاهرة

أمرت النيابة العامة في مصر، بإخلاء سبيل شاب وفتاة ضبطا بعد نشر فيديو ظهرا فيه يرتكبان فعلا مخلا على أحد جسور القاهرة، كما أمرت بتحري الشرطة عن مصوّر وناشر الفيديو.

وفرضت النيابة على الشاب والفتاة دفع ضمان مالي بقيمة ألف جنيه مصري.

وطلبت استجواب المصور لبيان "قصده من التصوير والنشر".

وقالت النيابة إن إدارة البيان رصدت تداول المقطع المشار إليه أمس السبت، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وأنها تلقت عقبه إخطارا من الشرطة بتحديد هُوية الشاب (17 عاما)، والفتاة (١٨ عاما) وتمكنها من ضبطهما.

وأضافت أنها استجوبتهما "فأقرا بارتكابهما الفعل المخل الظاهر بالمقطع المتداول خلال تنزههما بالقاهرة لما بينهما من علاقة عاطفية".

وحسب بيان النيابة فإنهما أشارا إلى أن ذلك الفعل وقع "منذ إبريل الماضي، نافين علمهما بشخص القائم على التصوير أو النشر".

وقالت النيابة إنها، وبناء على ذلك "أمرت بإخلاء سبيلهما إذا ما سدد كل منهما ضمانا ماليا قدره ألف جنيه".

كما طلبت "تحريات الشرطة حول القائم على تصوير المقطع ونشره بمواقع التواصل الاجتماعي، وبيان قصده من التصوير والنشر لاستكمال التحقيقات".

وأهابت النيابة بالجميع "إلى منع ترويج مثل تلك المقاطع لما فيه من تكدير صفو المجتمع وسلمه وخدش حيائه، والتعدي على قيمه، ولما يشكله من جرائم يعاقب عليها القانون".

المصدر: موقع "بصراحة" الإخباري