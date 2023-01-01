داعية مصري شهير يتهم مستشفى بالتسبب في وفاة زوجته

حرر الداعية الإسلامي المصري عبد الله رشدي محضرا يتهم فيه مستشفى شهيرا في التجمع الخامس وأحد الأطباء بالإهمال، والتسبب في وفاة زوجته بسبب خطأ طبي.

وتلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغا من رشدي يتهم فيه مستشفى بالتسبب في وفاة زوجته التي تبلغ من العمر 35 عاما بسبب خطأ طبي، بعد تعرضها لوعكة صحية، ودخولها المستشفى.

وكان رشدي، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة السابق، أعلن أمس السبت وفاة زوجته عبر صفحته في "فيسبوك":

ويعاقب قانون العقوبات المصري على جرائم الإهمال الطبي التي من الممكن أن تؤدي إلى حدوث عاهة مستديمة، أو إلى الوفاة.

المصدر: موقع "بصراحة"