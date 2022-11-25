بالفيديو.. نجاة امرأة وطفل من حادث مروع بأعجوبة في السعودية

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية مقطع فيديو يوثق نجاة امرأة وطفل صغير بأعجوبة من حادث سير مروع في منطقة الحمراء بالمدينة المنورة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرا مراقبة يوم 22 نوفمبر(بحسب التاريخ على شاشة الفيديو)، امرأة وطفل يتوجهان ناحية سيارة متوقفة، بجوارها سيارة أخرى، في حين قام شخص يقود سيارة بسرعة عالية بصدم السيارتين تباعا.

وأظهر الفيديو المرأة وهي تقف في نفس المكان برفقة الطفل، بينما أسفر الحادث عن إصابتهما بإصابات بسيطة، وفق ما ذكر.

الحمدلله الذي انجاهم ..



- حادث وقع امس في الحمراء #المدينة_المنورة الحمدلله

إصابات بسيطة .. pic.twitter.com/298xBpbwFJ — سعد الحربي (@saadHreib) November 23, 2022

المصدر: RT