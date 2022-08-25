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خبير: تزداد في روسيا نسبة من يعتقدون أن الشمس تدور حول الأرض!

مجتمع

خبير: تزداد في روسيا نسبة من يعتقدون أن الشمس تدور حول الأرض!
mirkosmosa.ru
صورة أرشيفية
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عدد الروس الذين يعتقدون بشكل صحيح أن الأرض تدور حول الشمس يتناقص باستمرار في روسيا لأنهم منشغلون في مجالات معيّنة ولا يهتمون بتطوير آفاقهم.

وقد أجرى المركز الروسي لدراسة الرأي العام استطلاعا للرأي بهذا الشأن، فاتضح أن 35% من المشاركين لا يعرفون أن الأرض تدور حول الشمس.

وحسب، أندري رومانوف، مدير إدارة سياسة الدولة العلمية والتقنية والابتكارية بوزارة التعليم والعلوم الروسية والسكرتير العلمي للقبة السماوية في موسكو فإن هذا الأمر سببه في أن الناس يتطورون فقط ضمن مجالاتهم وتخصصاتهم ولا يريدون معرفة مبادئ عامة يقوم عليها الكون.

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وقال رومانوف:" لقد أجري استطلاع الرأي بهذا الشأن  ويتم إجراء مثل هذه الاستطلاعات بشكل دوري في بلدان مختلفة. وفي بلدنا، تتناقص باستمرار النسبة المئوية للذين يقدمون الإجابة الصحيحة عن السؤال المطروح، وهناك عامل موضوعي لذلك، وهو أمر فظيع يكمن في أنه، لا يمكن للمرء أن يكون في العالم المعاصر متخصصا في جميع المجالات. لذلك، يبدأ في تجاهل كل معرفة لا يحتاج إليها".

يعتقد العالم أن كل شخص يجب أن يزوّد نفسه بجوهريْن فيتخصص في مجاله من جهة، ويكون لديه فهم سطحي لمبادئ عامة تتعلق ببنية العالم ككل من جهة أخرى.

وقال:" يجب أن نعرف كيف يعمل هذا العالم. ويمكن لأي شخص أن يقول "دعونا ننكر النظرية الداروينية أو دوران الأرض حول الشمس، فإلى أين ستصل؟ وإلى أين سيصل المجتمع بأكمله وبلدك، هذه القضية لا يقررها كل شخص بمفرده وليست بالتصويت".

المصدر: تاس

 

 

 

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