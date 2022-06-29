مصر.. فنان مشهور يخضع لعملية خطيرة بعد إصابته عام 2020

أثارت ابنة الفنان المصري الكبير حمدي الوزير، حالة كبيرة من الجدل بعدما كشفت عن الأزمة المرضية والوعكة الصحية التي يعاني منها والدها.

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وكتبت عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك"، عن خضوعه لعملية جراحية في القلب، مطالبة الجمهور بالدعاء له بكلمات مؤثرة، متوجهة بالشكر إلى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وأعضاء مجلس النقابة بالكامل.

وكانت معاناة الفنان حمدي الوزير، بدأت منذ عامين في 2020، بعدما تعرض لوعكة صحية مفاجئة، بسبب ذبحة صدرية، أجرى على أثرها قسطرة في القلب وتركيب دعامة بأحد المستشفيات الكبرى في القاهرة، ما أدى إلى أزمة كبيرة بالقلب حينها، لكنه كان يتماثل للشفاء حينها.

في هذا الصدد، أكد الدكتور محمود عبدالحميد، استشاري قلب وأوعية دموية بجامعة عين شمس، إن الذبحة الصدرية التي يعاني منها الفنان، أحد أهم أسبابها تصلب الشرايين وضيق الشرايين الشديد.

وأشار استشاري قلب وأوعية دموية بجامعة عين شمس، إلى أن الذبحة الصدرية وضيف الشرايين يُعالج بالقسطرة التشخيصية في البداية: "بنشوف نعمل دعامة أو وصلة شريانية وبتكون عن طريق جراحة القلب المفتوح".

وكتبت مي حمدي الوزير، عبر حسابها الشخصي: "يا رب أشفي أبويا يا رب وطمنا عليه، ربنا يقومك بالسلامة يا حبيبي، بعد ربنا سبحانه وتعالى مالناش غيرك والله كلنا، ربنا يحفظك ويعافيك أرجوكم دعواتكم ليه.. هيعمل عملية جراحية دقيقة في شرايين القلب.. اللهم عافه واشفه شفاء تاما لا يغادر سقما، وبارك في عُمره و صحته.. شكرا ألف شكر لدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على اهتمامك وموقفك".

كما وجهت مي الوزير الشكر لنهال عنبر: "الفنانة نهال عنبر شكرا على تعبك واهتمامك بكل التفاصيل، من أول لحظة يا حبيبتي، وأستاذ إيهاب فهمي، وأستاذ أحمد سلامة وكل أعضاء مجلس النقابة، شكرا بجد ممتنة ليكم من كل قلبي، اللهم لا شفاء إلا شفاؤك.. دعواتكم ربنا يكملها على خير ويطمنا عليه اللهم آمين".

المصدر: الوطن