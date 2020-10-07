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فنان مصري مشهور يكشف عن سبب تسريحه من الجيش

مجتمع

فنان مصري مشهور يكشف عن سبب تسريحه من الجيش
Reuters
صورة من حرب 1973
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كشف الفنان المصري المشهور حمدي الوزير عن استخدامه أثناء حرب 6 أكتوبر عام 1973 لخداع إسرائيل.

فنان مصري مشهور يكشف عن سبب تسريحه من الجيشحمدي الوزير

وقال الوزير في حوار مع جريدة "الوطن" المصرية: "كنت أصغر مجند في القوات المسلحة، وتركت دراسة الهندسة من أجل الجيش، ثم استكملتها من الداخل، وجاء تجنيدي في منطقة التل الكبير، بعد أن التحقت بسلاح المهندسين العسكريين، وكانت المفاجأة بأن قائد مدرسة المهندسين هو الشهيد أحمد حمدي".

وتابع: "تم استغلالي في ذلك الوقت في عملية "الكوموفلاش" التي أوهم فيها الرئيس السادات العدو بأنه يسرح الجنود، ليخدعهم بعدم نيته في خوض الحرب، وكنت أحد الجنود الذين تم تسريحهم ثم عدت لوحدتي سريعا".

المصدر: الوطن

 

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