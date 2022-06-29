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مصر.. الكشف عن علاقة آمال ماهر باستقالة هاني شاكر

مجتمع

مصر.. الكشف عن علاقة آمال ماهر باستقالة هاني شاكر
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كشف سكرتير نقابة المهن الموسيقية في مصر أحمد رمضان، مفاجأة جديدة في أزمة استقالة الفنان هاني شاكر من منصبه كنقيب.

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وقال أحمد رمضان إن استقالة الفنان هاني شاكر ليست مقتصرة فقط على مشاجرات أزمة المؤتمر الصحفي بل أزمة الفنانة آمال ماهر أيضًا كانت جزءا من قراره.

وتابع أحمد رمضان: "أزمة آمال ماهر جزء من أسباب استقالة هاني شاكر، وهو كلف الفنانة نادية مصطفى بمتابعة موضوع آمال ماهر، وتواصلت الفنانة نادية مصطفى مع أحد المقربين للفنانة آمال ماهر، وأخبروها أنها بخير، حيث كانت أزمة آمال ماهر من أحد الأسباب التي أثارت غضب الفنان هاني شاكر".

المصدر: القاهرة 24

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