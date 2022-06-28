مصر.. دار الإفتاء توضح شروط الأضحية ومحظورات الذبح

أعلنت دار الإفتاء المصرية، شروط الأضحية خلال عيد الأضحى، موضحة أن الشروط "أن تكون الأضحية سليمة جسديا ولا تعاني من أي مشاكل مثل العرج أو فقدان البصر".

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وأوضحت الدار أنه "لا بد عند شراء الأضحية مراعاة أن تكون واقفة سليمة تأكل من العشب الذي أمامها وأيضا تشرب الماء، وأن تكون أظافرها سليمة في القدم واليد".

كما أشارت دار الإفتاء المصرية، إلى أنه "في حالة وجود رغوة على الفم لدى البهائم فلا تصلح أن تكون أضحية، لأن ذلك يعد دلالة على أنها تعاني من مرض باطني".

ونوهت الإفتاء بأنه "عند ذبح الضحية لا بد من مراعاة بعض الأمور الشرعية، وهي أن تكون شفرة السكين حادة، ويعرض الماء على الأضحية قبل ذبحها، وأن يتم مرور السكين بقوة ذهابا وعودة، وأن يكون رأس الأضحية في اتجاه القبلة مع التسمية، وإذا كانت الأضحية من الإبل يجب أن يكون من منطقة اللبة وهي المنطقة التي توجد أسفل العنق، أما إذا كانت الأضحية من البقر والغنم يكون القطع من أعلى العنق، كما لا يجب أن يتم سلخ الأضحية أو قطع أي جزء منها إلا بعد أن تفارق الروح".

وعن عمر الأضحية حسب المذهب الشافعي، "فالإبل يكون عمرها تجاوز الـ 5 سنوات، والبقر يجب أن تكون تجاوزت العامين، والخراف يجب أن تكون تجاوزت 6 أشهر، أما الماعز يجب أن تكون تجاوزت العام، ويعود الهدف من تحديد عمر الأضحية إلى أن يكون بها لحم يصلح أن يوزع على الفقراء".

المصدر: القاهرة 24