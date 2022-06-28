الملكة رانيا تعزي بضحايا العقبة والأمير حسين يتابع عمليات الإخلاء والإنقاذ

قدمت الملكة رانيا العبد الله، زوجة العاهل الأردني، الملك عبد الله، تعازيها لأسر وذوي ضحايا حادثة العقبة الأليمة.

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وعلى حسابها في "تويتر"، قالت الملكة رانيا: "رحم الله شهداء الواجب ممن فقدناهم اليوم في العقبة وربط على قلوب أسرهم، والدعاء لله أن يخفف على المصابين ويعجل في شفائهم، وأن يحمي أهلنا في العقبة من كل مكروه..وبوركت سواعد النشامى وجهودهم في التعامل مع هذا الحادث الأليم".

رحم الله شهداء الواجب ممن فقدناهم اليوم في العقبة وربط على قلوب أسرهم، والدعاء لله أن يخفف على المصابين ويعجل في شفائهم، وأن يحمي أهلنا في العقبة من كل مكروه. وبوركت سواعد النشامى وجهودهم في التعامل مع هذا الحادث الأليم — Rania Al Abdullah (@QueenRania) June 27, 2022

من جانبه، تابع ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله، في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات عمليات الإخلاء والإنقاذ التي تقوم بها الأجهزة المعنية، جراء حادثة تسرب الغاز السام في ميناء العقبة.

وقال الأمير الحسين بن عبد الله: "نعزي أسر وذوي الضحايا الذين قضوا في الحادثة ونتمنى الشفاء العاجل للمرضى"، إذ أن ولي العهد تواجد في غرفة عمليات المركز الوطني لإدارة الأزمات منذ اللحظات الأولى للحادثة في ميناء العقبة.

وأمس الاثنين، تسبب تسرب غاز الكلورين في ميناء العقبة جراء سقوط وانفجار صهريج محتوي على هذه المادة، بوفاة 13 شخصا وإصابة 260 بينهم أردنيون وأجانب.

المصدر: RT + "عمون"