استئناف العمل بموانئ العقبة عدا منطقة واحدة بعد مصرع وإصابة المئات جراء تسرب غاز سام

أعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، استئناف العمل بموانئ العقبة كافة اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء، عدا رصيف رقم 4 للتأكد من سلامته، بعد حادث تسرب الغاز السام.

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وخلال اجتماع في العقبة، أكد رئيس الوزراء الأردني في وقت سابق أنه "بالرغم من أن الأوضاع تحت السيطرة إلا أنه تقرر أن تبقى مسافة معزولة في مكان الحادثة بقطر 4 كيلومترات لساعات إضافية".

وأوضح الخصاونة أن "تقديرات الخبراء تفيد بأنه لا يوجد خطر لانتقال الغاز إلى المناطق السكنية".

كما وجه رئيس الحكومة، وزير الداخلية، ليرأس فريقا للتحقيق يضم كل جهات الاختصاص، للوقوف على ما جرى بدقة في الحادث المؤسف، ولضمان توفير أقصى درجات السلامة العامة للعاملين في الموانئ وتكريس إجراءات السلامة في التعامل مع المواد الخطرة.



وكان المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في الأردن قد أعلن أنه "وفي تمام الساعة الخامسة والربع عصر أمس الاثنين، حدث تسرب غاز الكلورين في ميناء العقبة جراء سقوط وانفجار صهريج محتوي على هذه المادة، وتسبب الحادث بوفاة 12 شخصا وإصابة 260 بينهم أردنيون وأجانب، يتلقى 123 شخصا منهم العلاج في المستشفيات".

المصدر: "عمون"