مصر.. إعلامية مشهورة تبكي بشدة في أول ظهور لها بعد إصابتها بكورونا ووفاة وائل الإبراشي

انهارت الإعلامية المصرية المشهورة، بسمة وهبة، من البكاء في أول ظهور لها بعد إصابتها بفيروس أوميكرون المتحور من كورونا، ووفاة الإعلامي وائل الإبراشي,

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وقالت بسمة وهبة خلال فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام": "نصيحة مني اللي حاسس إن عنده دور برد ميتعاملش أنه دور برد، ويعرف علطول أنه أوميكرون ويبدأ ياخد العلاج، والمسحة مش بتطلع من أول مرة إيجابي".

وتابعت بسمة وهبة: "المسحة طلعت في أول وتانى مرة سلبى، وتالت مرة طلعت إيجابي، وأي حد عنده برد ياخد باله ويخلي عنده ضمير ولا يختلط بأحد، واعملوا الإجراءات الاحترازية والبسوا الكمامات".

وعلقت بسمة وهبة: "الأوميكرون مبيظهرش فى البي سي أر، انتبهوا الدور مش سهل، وبلاش كلمة أنا عندي دور برد، لأن ده أوميكرون، وده اللي خلاه ينتشر بالسرعة دي بينا هو الاستهانة والاختلاط، واسألكم الدعاء".

واختتمت بسمة وهبة حديثها: "من ساعة خبر وفاة وائل وانا معنوياتي صفر، دموع لا تتوقف على فقدان أستاذى وزميلى وصديقى اللي رحيله صدمة كبيرة، الله يرحمه ويشفيني ويشفي كل مريض".

المصدر: اليوم السابع