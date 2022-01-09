 
مباشر

الفنانة منى شلبي تقدم بلاغا بشأن تقصير وظيفي لممرضتين في الغردقة

مجتمع

الفنانة منى شلبي تقدم بلاغا بشأن تقصير وظيفي لممرضتين في الغردقة
facebook @officialmennashalaby
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s4q8

قدمت الفنانة المصرية، منى شلبي، بلاغا إلى قسم ثاني الغردقة بالبحر الأحمر، تتهم فيه ممرضتين بالإهمال الطبي خلال تمريض والدتها.

إقرأ المزيد
مصر.. فنانة مشهورة تبكي بسبب فيديو معلمة المنصورة الراقصة (فيديو)
مصر.. فنانة مشهورة تبكي بسبب فيديو معلمة المنصورة الراقصة (فيديو)

وحررت منى شلبي البلاغ، حيث اتهمت فيه ممرضتين بالإهمال الطبي عند تلقي والدتها العلاج والرعاية الطبية خلال فترة إقامتها بأحد المنتجعات بالغردقة.

وأشارت الفنانة المصرية من خلال البلاغ إلى أن الممرضتين أهملتا في علاج جرح تعاني منه والدتها، إذ قامتا باستخدام مياه ساخنة على الجرح بدلا من الدافئة، مما أدى إلى تدهور الجرح والتسبب في تقيحه، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

يذكر أن الممرضتين تابعتين لإحدى الشركات الطبية بمنطقة الجونة، واستعانت بهما الفنانة لمتابعة وعلاج والدتها المريضة، بمحل إقامتها في الغردقة. 

المصدر: "المصري اليوم"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا