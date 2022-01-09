الفنانة منى شلبي تقدم بلاغا بشأن تقصير وظيفي لممرضتين في الغردقة

قدمت الفنانة المصرية، منى شلبي، بلاغا إلى قسم ثاني الغردقة بالبحر الأحمر، تتهم فيه ممرضتين بالإهمال الطبي خلال تمريض والدتها.

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وحررت منى شلبي البلاغ، حيث اتهمت فيه ممرضتين بالإهمال الطبي عند تلقي والدتها العلاج والرعاية الطبية خلال فترة إقامتها بأحد المنتجعات بالغردقة.

وأشارت الفنانة المصرية من خلال البلاغ إلى أن الممرضتين أهملتا في علاج جرح تعاني منه والدتها، إذ قامتا باستخدام مياه ساخنة على الجرح بدلا من الدافئة، مما أدى إلى تدهور الجرح والتسبب في تقيحه، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

يذكر أن الممرضتين تابعتين لإحدى الشركات الطبية بمنطقة الجونة، واستعانت بهما الفنانة لمتابعة وعلاج والدتها المريضة، بمحل إقامتها في الغردقة.

المصدر: "المصري اليوم"