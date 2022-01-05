"المعلمة متطوعة".. تعليق رسمي جديد على واقعة رقص مدرسة الدقهلية في مصر

علق وكيل نقابة المعلمين في مصر إبراهيم شاهين، على واقعة رقص معلمة الدقهلية، مشيرا إلى أن النقابة ليست لها علاقة بواقعة الرقص لأنها معلمة متطوعة ولا سلطة للنقابة عليها.

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وأضاف شاهين: "الواقعة لم يتواجد فيها طلاب، ولم تكن رحله مدرسية وليس فيها قيود كثيرة، لكن كانت بالاشتراك مع المعلمين وأسرهم، ومن صور الواقعة ونشرها بالتأكيد له غرض، وهو أمر ترفضه النقابة تماما".

وتابع وكيل نقابة المعلمين: "أما ما أثير بشأن تكريمها كمعلمة مثالية ليس صحيحًا لأنّها لا ينطبق عليها الشروط، لأنّها معلمة متطوعة ولم يمر على توليها العمل 5 سنوات، وبنسبة 90٪ التكريم غير صحيح، وإذا تمّ سيكون هناك إجراء من النقابة ضد من كرمها".

وأكد وكيل نقابة المعلمين، رفضه المعلمين المتطوعين لأن النقابة ليس لها سلطة عليه ولا يمكن اتخاذ أي أجراء ضد التابعين له.

وكان المهندس على عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أحال 5 معلمين بإدارة غرب المنصورة التعليمية إلى النيابة الإدارية، بعد التحقيق معهم بالشؤون القانونية بالمديرية، عقب انتشار فيديو لهم بالمشاركة فى وصلة رقص على مركب نيلي، أثناء تواجدهم فى رحلة نظمتها نقابة المعلمين بغرب المنصورة.

جاء ذلك بعد أن تلقى شكوى من بعض المدرسين ومرفق بها أسطوانة بها عدد من مقاطع الفيديو تتضمن قيام عدد من المدرسين بالمشاركة فى وصلة رقص مع إحدى المعلمات التى تعمل بنظام التطوع بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية التابعة لإدارة غرب المنصورة على مركب نيلية.

المصدر: الوطن