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يرافقون الملك السعودي ويتمنطقون السيف والخنجر.. من هم "الخويا"؟ (فيديو)

مجتمع

يرافقون الملك السعودي ويتمنطقون السيف والخنجر.. من هم
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دائما ما يتواجد بالصور الملكية السعودية وبنشرات الأخبار، عدد من الأشخاص يرتدون ملابس مدنية خاصة ويمسكون البنادق باتجاه الأرض، وهم يتمنطقون السيف والخنجر، فمن هم "الخويا"؟

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أوضحت دارة الملك عبد العزيز، في مقطع فيديو وثائقي نشرته على حسابها في "تويتر"، من هم "الخويا"، وكشف الوثائقي عن "اختصاصاتهم وكيفية اختيارهم وحتى شكل ملابسهم"، حيث أنهم "موظفين في الديوان الملكي ويتصفون بالفدائية والأخوة والإخلاص والتفاني".

وعن وظيفتهم، كشفت دارة الملك عبد العزيز في الوثائقي أن "الخويا" يقومون بمهام خدمية وأمنية للملك"، لافتة إلى أنهم موروث شعبي من الجزيرة العربية، لا زال ملوك السعودية يحافظون عليه.

من جانبه، قال ناصر الهويشل، أحد الخويا السابقين، إن "الخوي" يكون مسؤول عن كل ما يخص الملك، بما فيها تنظيم الدخول عليه، فكانوا بمثابة الحراسة الخاصة.

وأكد الهويشل أن "الخويا" لا يتقاضوا رواتب نظير ذلك، وأنهم كانوا يتسلمون في المناسبات "شرهة"، و"بروة" و"كسوة"، كما تمت الإشارة في الوثائقي إلى درجات "الخويا"، بدءا من الأعلى وهو "الخوي" الذي يرافق الملك طوال اليوم حتى في قصره، والأقل يحضر جلوس الملك فقط".

المصدر: RT

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