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العثور على رضيع حديث الولادة في حمام طائرة

مجتمع

العثور على رضيع حديث الولادة في حمام طائرة
AFP
صورة من الأرشيق
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عثر على طفل رضيع، حديث الولادة، في سلة مهملات في حمام طائرة تابعة لشركة طيران موريشيوس، والتي تقع مقابل الساحل الجنوبي الشرقي لقارة إفريقيا.

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وعثرت السلطات في مطار سير سيووساغور رامغولام الدولي في موريشيوس على المولود الجديد أثناء فحص جمركي روتيني، وفقا لبي بي سي.

وقالت الصحيفة إنه تم القبض على والدة الرضيع التي أنجبته على متن الطائرة والتي تبلغ من العمر 20 عاما.

وأنكرت المرأة في البداية أنها والدة الطفل، الذي تم العثور عليه عندما هبطت رحلة رأس السنة الجديدة في عاصمة موريشيوس، بورت لويس، بعد رحلة من مدغشقر.

العثور على رضيع حديث الولادة في حمام طائرة
المصدر: نيويورك بوست

وذكرت الصحيفة أن الأم، التي لم تحدد هويتها، أخضعت لفحص طبي أكد أنها أنجبت لتوها طفلا.

ووضعت المرأة، التي وصلت إلى موريشيوس بتصريح عمل لمدة عامين، تحت مراقبة الشرطة في مستشفى محلي، حيث ورد أنها هي وابنها في حالة جيدة.


المصدر: "نيويورك بوست"

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