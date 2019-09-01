1000 نزيل من سجون مكة يلتحقون بالتعليم العام ومراكز التدريب المهني
sabq.org/
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التحق أكثر من ألف طالب من نزلاء الإصلاحيات في سجون منطقة مكة المكرمة بمدارس إصلاحية في جدة والسجن العام بالطائف والقنفذة ورابغ، مع انطلاق العام الدراسي الجديد.
وأوضحت إدارة سجون مكة أن "611 نزيلا التحقوا بمراكز التدريب المهني في مختلف التخصصات، وذلك في إطار البرامج التي تستهدف النزلاء، وعلى رأسها التعليم بشقيه العام والمهني".
وأضافت، أن "500 نزيل ممن يرغبون في مواصلة التعليم ما بعد الثانوية، تقدموا للالتحاق، وسيتم خلال الأسبوع التنسيق مع جامعة أم القرى وجامعة الملك عبدالعزيز بجدة والطائف، وذلك وفقا للاتفاقيات ما بين سجون المنطقة وتلك الجامعات".
المصدر: سبق
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