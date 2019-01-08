بوتين عن بداياته العسكرية

نشر المكتب الصحفي للكرملين شريط فيديو ظهر فيه الرئيس بوتين وهو يطلق النار من مدفع D-30، إيذانا ببدء الاحتفالات الشعبية في قلعة بطرس وبولس في مدينة بطرسبورغ شمال غربي روسيا.

وكان إلى جانب بوتين في الفيديو فلاديمير بينديت حامل لقب "معماري بطرسبورغ الفخري" الذي احتفل في 7 يناير بعيد ميلاده الـ85، حيث قدم الرئيس بوتين التهنئة له وأهداه قلما تذكاريا بهذه المناسبة.

وكشف بوتين أنه كبينديت مرتبط بالمدفعية، وقال: "تم تعييني برتبة ملازم في سلاح المدفعية قائد فصيل توجيه مدافع هاون من عيار 122 مليمترا".

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في وقت سابق، أعلن بوتين أنه كان يحلم في صغره بأن يصبح طيارا، لكنه قرر في وقت لاحق الانضمام إلى جهاز الاستخبارات، وتوجه ذات مرة إلى مقر الـKGB لمعرفة سبل الانتساب إلى هذه المؤسسة الأمنية.

وقال: "لم تكن لدي أي واسطة، لأني من أسرة عمالية بسيطة، ولذا توجهت بطلبي بشكل مباشر إلى الكي جي بي".

وأضاف أن الضابط المناوب، نصحه بالتخرج أولا من الجامعة والحصول على شهادة الحقوق، وهو ما فعله قبل أن ينتسب إلى الاستخبارات ويتدرج في سلمها الوظيفي حتى أصبح رئيسا لجهاز الأمن الفدرالي الروسي سنة 1998.

المصدر: وكالات