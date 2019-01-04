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في الولايات المتحدة.. إحياء ذكرى تحطم طائرة مدنية روسية وهي في طريقها إلى سوريا

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أقيمت فعالية في الولايات المتحدة تخليدا لذكرى الضحايا الذين لقوا حتفهم، بتحطم الطائرة الروسية " تو- 154 "  فوق البحر الأسود وهي في طريقها إلى سوريا يوم 25 ديسمبر 2016.

وذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية أن الفعالية جرت اليوم الجمعة في مدينة بيون، وشارك فيها ممثلون عن معهد شيلر الدولي، وآخرون عن الشرطة والدفاع المدني في مدينتي نيويورك وبيون، بالإضافة إلى دبلوماسيين روس.

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روسيا تشيع ضحايا طائرة "تو-154" المنكوبة

وقال ريتشارد بليك من معهد شيلز أمام الحضور: "نحن الأمريكيين وممثلي دول أخرى جئنا للتذكير بالضحايا، ومن بينهم فنانو فرقة ألكساندروف الفنية، جئنا باسم السلام ودعم سيادة الشعب السوري".

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ومن بين ركاب الطائرة المنكوبة الـ 92 الذين ماتوا جميعا، إليزافيتا غلينكا، صاحبة صندوق "المساعدة العادلة"، والمعروفة أيضا باسم الدكتورة ليزا.

المصدر: "نوفوستي"

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