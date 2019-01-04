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بوتين يعد طفلة بتحقيق حلمها في ركوب اليخت الرئاسي

أخبار روسيا

بوتين يعد طفلة بتحقيق حلمها في ركوب اليخت الرئاسي
Sputnik Sergey Guneev
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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وعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الطفلة كريستينا آخيموفا من مدينة سوتشي جنوبي البلاد، بتحقيق حلمها في ركوب اليخت الرئاسي والطواف على متنه بصحبة الرئيس بوتين.

والتقى الرئيس بوتين كريستينا خلال مباراة خيرية للهوكي حيث أخبرته بحلمها، ليكلّف أحد مساعديه بتدوين رقم هاتف والدة الطفلة، ووعد كريستينا بأن حلمها سيتحقق.

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وبعد حديثه مع كرستينا، شارك الرئيس بوتين الأطفال في حلبة مباراة الهوكي الخيرية التي حضرها فرحتهم، والتقط معهم الصور التذكارية وتبادل وإياهم أطراف أحاديث مختلفة أجاب خلالها على جملة من الأسئلة والاستفسارات.

المصدر: وكالات روسية

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