بوتين يعد طفلة بتحقيق حلمها في ركوب اليخت الرئاسي

وعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الطفلة كريستينا آخيموفا من مدينة سوتشي جنوبي البلاد، بتحقيق حلمها في ركوب اليخت الرئاسي والطواف على متنه بصحبة الرئيس بوتين.

والتقى الرئيس بوتين كريستينا خلال مباراة خيرية للهوكي حيث أخبرته بحلمها، ليكلّف أحد مساعديه بتدوين رقم هاتف والدة الطفلة، ووعد كريستينا بأن حلمها سيتحقق.

10-летняя Кристина из Сочи встретила Путина на благотворительном хоккейном матче и попросила исполнить ее мечту — девочка очень хотела прокатиться на президентской яхте. И Путин пообещал pic.twitter.com/zMytCMVBHO — НТВ (@ntvru) 4 января 2019 г.

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وبعد حديثه مع كرستينا، شارك الرئيس بوتين الأطفال في حلبة مباراة الهوكي الخيرية التي حضرها فرحتهم، والتقط معهم الصور التذكارية وتبادل وإياهم أطراف أحاديث مختلفة أجاب خلالها على جملة من الأسئلة والاستفسارات.

المصدر: وكالات روسية