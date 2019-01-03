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الدفاع الروسية: لدينا أكثر من 150 قمرا اصطناعيا على المدار

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الدفاع الروسية: لدينا أكثر من 150 قمرا اصطناعيا على المدار
Sputnik Pavel Lvov
قمر اصطناعي عسكري روسي قبل إطلاقه من مطار "بليسيتسك" الفضائي
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أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، بأن المجموعة المدارية الروسية تضم أكثر من 150 جهازا فضائيا لأغراض مختلفة.

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وأضافت الوزارة في بيان لها، أن حوالي 70% من الأجهزة الفضائية الروسية تتحكم بها القوات الفضائية التابعة للقوات الجوية الفضائية.

وحسب البيان، قام اختصاصيون في القوات الفضائية خلال عام 2018 بإطلاق 15 قمرا اصطناعيا روسيا من مطار "بليسيتسك" الفضائي شمال البلاد، ومطار "بايكونور" الفضائي في كازاخستان ومطار"فوستوتشني" في الشرق الأقصى الروسي.

المصدر: إنترفاكس

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