الروس يستذكرون الاعتداء الإرهابي على مدرسة بيسلان

يستذكر معظم الروس اليوم اعتداء سبتمبر 2004 الإرهابي على مدرسة بيسلان في جمهورية أوسيتيا الشمالية في القوقاز الروسي، ويؤكدون أن السلطات بذلت كل ما في وسعها لإنقاذ الرهائن.

وخلص استطلاع للرأي نظمه مركز "ليفادا" للدراسات الاجتماعية، إلى أن 93% ممن استطلعت آراؤهم، أشاروا إلى أنهم على اطلاع عام أو مفصل على وقائع مذبحة بيسلان قبل 14 عاما.

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وفي 1 سبتمبر 2004، وفي أول أيام العام الدراسي، اقتحمت مجموعة إرهابية المدرسة رقم 1 في مدينة بيسلان، واحتجزت فيها 1128 شخصا ليومين، مرتهنة هناك المعلمين والتلاميذ وذويهم الذين رافقوا أطفال الصف الأول إلى أول يوم دراسي في حياتهم.

وأسفر الاعتداء عن مقتل 333 شخصا بينهم 314 رهينة منهم 186 طفلا، كما أصيب في الاعتداء أكثر من 800 شخص.

الأمن الروسي، وبعد أن فجر الإرهابيون إحدى عبواتهم الناسفة داخل المبنى، اضطر لاقتحام المدرسة ومحيطها واستطاع القضاء على 28 إرهابيا بمن فيهم إحدى الانتحاريات، وألقى القبض على إرهابي نجا في الهجوم، ولا يزال قابعا في السجن بعد الحكم عليه بالمؤبد.

المصدر: انترفاكس