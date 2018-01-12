 
مباشر

بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسي ملفي سوريا ومؤتمر سوتشي

أخبار روسيا

بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسي ملفي سوريا ومؤتمر سوتشي
Sputnik Алексей Дружинин
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اجتماع لمجلس أمن روسيا (12 يناير/كانون الثاني)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jqh3

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي التطورات الأخيرة في سوريا وإعداد مؤتمر الحوار الوطني السوري المزمع عقده في سوتشي.

وقال المتحد الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في مؤتمر صحفي، إن الاجتماع، الذي ترأّسه بوتين، "تطرق إلى قضية التسوية السياسية في سوريا بما في ذلك التحضير لمؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي".

وأشار بيسكوف إلى أن "بوتين أبلغ المشاركين في الاجتماع بمكالمته الهاتفية المفصلة التي أجراها مساء يوم أمس مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان"، فيما أضاف أن المباحثات في مجلس الأمن شملت أيضا "مسألة عمل مناطق خفض التصعيد في سوريا".

كما قام الرئيس الروسي وأعضاء مجلس الأمن، حسب بيسكوف، بتبادل الآراء حول الوضع في شبه الجزيرة الكورية في ظل الاتصالات المباشرة التي جرت مؤخرا بين جمهورية كوريا الشمالية، وجمهورية كوريا الجنوبية".

المصدر: وكالات روسية

رفعت سليمان

العناوين

الأكثر قراءة

تويتر RT Arabic للأخبار العاجلة
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة