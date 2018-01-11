بدء محاكمة "مدعي الألوهية" في موسكو

تبدأ إحدى محاكم موسكو، اليوم الخميس، النظر في قضية منظم الطائفة الدينية أندريه بوبوف المدعي أنه"إله كوزيا" وتابعيه الخمسة.

ومن المتوقع أن يعلن المدعي العام في جلسة المحاكمة الأولى لائحة الاتهام، وبعد ذلك سيعبر المتهمون عن موقفهم في هذه اللائحة. وفيما بعد ستنتقل المحاكمة إلى دراسة الأدلة واستجواب شهود العيان.

وكانت المحكمة أثناء الجلسات التمهيدية قامت بإطالة فترة اعتقال "إله كوزيا" إلى الـ28 من مايو/أيار القادم.

وكانت وزارة الداخلية الروسية أفادت أن تابعي بوبوف الخمسة متهمون أيضا في "المشاركة في نشاط مؤسسة غير تجارية تنتهك حقوق الإنسان... وهي مؤسسة دينية يرتبط نشاطها باستخدام العنف ضد المواطنين وإلحاق ضرر بصحتهم والدعاية غير الشرعية" و"الاحتيال بكمية كبيرة جدا الذي قامت به مجموعة من الناس".

وكان التحقيق قد وجد أن المتهم قام في سبتمبر/أيلول عام 2007 بإنشاء طائفة يرتبط نشاطها بإلحاق ضرر بصحة المواطنين. وشارك في إدارة الطائفة عدد من الناس الذين كانوا يعرفون النوايا الحقيقية لبوبوف.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا