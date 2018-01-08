روسيا.. إجلاء 130 شخصا من بناية التهمتها النيران

أفادت وكالة "نوفوستي" باشتعال النيران في مبنى سكني مشترك، مكون من 9 طوابق في مدينة تيومين وسط روسيا، وفقا لما ذكره مصدر في خدمات الطوارئ في المنطقة.

ونقلت الوكالة عن المصدر قوله إن الحادث وقع في بناية بشارع أولمبيسكايا"، مشيرا إلى أن مساحة الحريق حسب البيانات الأولية، بلغت 700 متر مربع.

وقال المصدر إن أكثر من 130 شخصا أجلوا من البناية بينهم أطفال، ويجري التحقيق في أسباب الحريق.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن وزارة الطوارئ الروسية أن وحدات إطفاء وإنقاذ من خدمات الطوارئ وصلت موقع الحريق، ويشارك في إخماده أكثر من 80 شخصا و30 آلية.

وأنشئت مآوي مؤقتة تسع 180 شخصا، لاستيعاب سكان البناية.

المصدر: نوفوستي

إياد قاسم