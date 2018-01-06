الجيش الروسي يؤكد نبأ مرافقة طائرات الناتو لـ"سو-30" فوق البلطيق

أكدت وزارة الدفاع الروسية ما أعلنته قيادة القوات الجوية الأمريكية في أوروبا عن مرافقة مقاتلات أمريكية من نوع "إف-16" مقاتلات "سو-30" فوق البلطيق مرتين في نوفمبر وديسمبر الماضيين.

وقال ناطق باسم وزارة الدفاع الروسية: "نفذت طواقم طيارينا على متن مقاتلات "سو-30" يومي الـ23 من نوفمبر والـ13 من ديسمبر الماضيين طلعات تدريبية دورية في الأجواء الدولية فوق مياه البلطيق، وبالاتساق التام مع معايير الطيران الدولية، وفي الأجواء الدولية حصرا دون انتهاك سماء البلدان المطلة على البلطيق".

وأضاف: "مقاتلات الناتو حافظت على مسافة آمنة لدى مرافقتها مقاتلاتنا ولم تشكل أي تهديد بالنسبة إليها".

تجدر الإشارة إلى أن بيان وزارة الدفاع الروسية، يأتي ردا على ما أعلنته قيادة القوات الجوية الأمريكية في أوروبا، التي نشرت تسجيلا صورت فيه مرافقة مقاتلات "إف-15" أمريكية مقاتلتين "سو-30" روسيتين فوق البلطيق.

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وأضاف الجانب الأمريكي أن مقاتلاته أقلعت في المرتين من قاعدة "ليكينهيت" البريطانية للتحقق من هوية المقاتلات الغريبة، وأنه تبيّن في المرتين أن هذه المقاتلات روسية ومن نوع "سو-30" متعددة المهام، وكانت تحلّق دون أن تنذر الجانب الأمريكي بوجهة سيرها وهويتها كما هو متعارف عليه.

وأكد أن طياريه "أدّوا واجبهم ورافقوا المقاتلات الروسية مع التقيد التام بجميع معايير المهنية، وتصرّفوا بما يتسق بالكامل مع أحكام التحليق في الأجواء الدولية ووفقا لكافة معايير أمن وسلامة مرافقة الطائرات الغريبة".

المصدر: "إنترفاكس"

صفوان أبو حلا