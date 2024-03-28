الصين أولا.. بوتين يبرز ترتيب الشعوب الثلاثة الأكثر قراءة

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، بأن روسيا تحتل المرتبة الثانية في قائمة الدول ذات الشعوب الأكثر قراءة في العالم.

وقال بوتين خلال اجتماع مع العاملين في مجال الثقافة في مقاطعة تفير: "تحتل روسيا اليوم المرتبة الثانية في العالم من حيث مقدار الوقت الذي يقضيه مواطنوها في القراءة".

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وأشار بوتين إلى أن الصين تأتي في المركز الأول، وإسبانيا في المركز الثالث.

وبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أول جولة له بعد الانتخابات الرئاسية، حيث وصل إلى مدينة تورجوك في مقاطعة تفير، وترتبط الزيارة بيوم عمال القطاع الثقافي الذي جرى الاحتفال به يوم أمس.

المصدر: "غازيتا. رو"