وفاة رئيس الوزراء السوفيتي الأسبق نيقولاي ريجكوف

أعلنت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو وفاة الرئيس الأسبق لحكومة الاتحاد السوفيتي نيقولاي ريجكوف عن عمر يناهز 94 عاما، ووصفته بأنه "رجل العصر".

وتابعت ماتفيينكو في قناتها الرسمية على تطبيق "تليغرام": "لقد توفي رجل مذهل ومشرق نيقولاي ريجكوف رجل العصر. رجل ذو مصير فريد ورجل دولة ذو نطاق فريد، وروح عظيمة. وقد تجلى ذلك في كل ما قام به ريجكوف. فقد كان دائما قلقا بصدق وعمق بشأن النتيجة، وبشأن الشعب، وبشأن الوطن، وكل ذلك كان يمر من خلال وجدانه، وليس ذلك من قبيل المجاملة".

وقد شغل ريجكوف منصب رئيس وزراء الاتحاد السوفيتي، وحصل على لقب "بطل العمل" في روسيا خلال عمله في البرلمان الروسي، حيث كان أكبر عضو في مجلس الاتحاد سنا (كان سيبلغ من العمر 95 عاما في سبتمبر المقبل).

وشارك ريجكوف في تطوير مفهوم إصلاح الاقتصاد السوفيتي، ودعا إلى الانتقال التدريجي إلى اشتراكية السوق، والحفاظ على الإدارة الاقتصادية المخططة، ودعم سياسات ميخائيل غورباتشوف، واعترض على ترشيح بوريس يلتسين سكرتيرا أول للجنة مدينة موسكو للحزب الشيوعي السوفيتي.

في عام 1986، ترأس ريجكوف المقر الرئيسي لتصفية آثار الحادث الذي وقع في محطة تشيرنوبل للطاقة النووية، وفي عام 1988 زلزال سبيتاك.

وحاز مرتين جائزة الدولة بالاتحاد السوفيتي في مجال التكنولوجيا، ويمتلك 6 اختراعات في مجال اللحام والمعادن.

المصدر: تليغرام