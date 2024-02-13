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بوتين يقر قائمة التعليمات التي وضعت على أساس نتائج الخط المباشر والمؤتمر الصحفي

أخبار روسيا

بوتين يقر قائمة التعليمات التي وضعت على أساس نتائج الخط المباشر والمؤتمر الصحفي
Sputnik
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وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قائمة التعليمات التي وضعت على أساس نتائج الخط المباشر والمؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد في 14 ديسمبر 2023.

ونشرت الوثيقة المذكورة على موقع الكرملين بالإنترنت.

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ويشار إلى أن الخط المباشر والمؤتمر الصحفي الكبير المشترك، استمر لأكثر من أربع ساعات.

وخلال الفعالية تم التركيز بشكل خاص، على حالة الاقتصاد الروسي، وشكاوى المواطنين من زيارة أسعار الخدمات العامة والمنزلية والخدمات المجتمعية، وتطوير الطيران، والوضع في السوق المالية، وأسعار السيارات المحلية، وارتفاع أسعار بيض الدجاج، ومشكلة الاعتراف بالشركات العسكرية الخاصة وتمت مناقشة اعتبار المقاتلين كمحاربين قدامى وقضايا أخرى.

المصدر: تاس

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